NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huntington Bancshares-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Huntington Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Huntington Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 16,09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,215 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie auf 15,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,45 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1,55 Prozent.

Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at