NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Huntington Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs der Huntington Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 9,82 USD. Bei einem Huntington Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,183 Huntington Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 15,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 62,83 Prozent zugenommen.

Alle Huntington Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

