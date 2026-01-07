NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Huntington Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 14,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,925 Huntington Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,73 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Papiers am 06.01.2026 auf 18,30 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 126,73 USD entspricht einer Performance von +26,73 Prozent.

Der Börsenwert von Huntington Bancshares belief sich zuletzt auf 28,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at