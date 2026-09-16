NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 15,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,645 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 16,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,30 Prozent.

Der Huntington Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 33,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at