Huntington Bancshares Aktie
WKN: 867622 / ISIN: US4461501045
|Lukrativer Huntington Bancshares-Einstieg?
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11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren verloren
Am 11.11.2021 wurden Huntington Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,28 USD. Bei einem Huntington Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 614,251 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 15,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 729,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,70 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Huntington Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 31,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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