NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Huntington Bancshares-Aktien verdienen können.

Am 05.08.2025 wurde die Huntington Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,20 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,173 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 108,40 USD, da sich der Wert eines Huntington Bancshares-Anteils am 04.08.2026 auf 17,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,40 Prozent.

Huntington Bancshares wurde am Markt mit 35,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at