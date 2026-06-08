NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: Hätte sich eine IDEXX Laboratories-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEXX Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 561,31 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 17,815 IDEXX Laboratories-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 015,14 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Anteils am 05.06.2026 auf 562,16 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,15 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von IDEXX Laboratories betrug jüngst 44,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at