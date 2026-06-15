NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEXX Laboratories gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IDEXX Laboratories-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag 88,99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,124 IDEXX Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 560,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 630,27 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 630,27 USD, was einer positiven Performance von 530,27 Prozent entspricht.

IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at