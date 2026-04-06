NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.04.2023 wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 472,52 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in IDEXX Laboratories-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,163 IDEXX Laboratories-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 569,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 053,46 USD wert. Damit wäre die Investition 20,53 Prozent mehr wert.

IDEXX Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,49 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at