NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 466,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,143 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 509,15 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 13.11.2026 auf 704,23 USD belief. Mit einer Performance von +50,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 55,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at