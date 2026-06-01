IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Profitable IDEXX Laboratories-Anlage?
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die IDEXX Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 469,84 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,128 IDEXX Laboratories-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 199,41 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 29.05.2026 auf 563,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,94 Prozent vermehrt.
IDEXX Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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