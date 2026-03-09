NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEXX Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 472,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,117 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Papiere wären am 06.03.2026 1 288,24 USD wert, da der Schlussstand 608,41 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,82 Prozent erhöht.

Am Markt war IDEXX Laboratories jüngst 48,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at