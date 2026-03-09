IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Rentable IDEXX Laboratories-Investition?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEXX Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 472,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,117 IDEXX Laboratories-Aktien. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Papiere wären am 06.03.2026 1 288,24 USD wert, da der Schlussstand 608,41 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,82 Prozent erhöht.
Am Markt war IDEXX Laboratories jüngst 48,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu IDEXX Laboratories
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|525,00
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.