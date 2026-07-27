IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Lohnendes IDEXX Laboratories-Investment?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 545,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das IDEXX Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,183 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 544,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,30 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für IDEXX Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 42,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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