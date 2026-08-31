IDEXX Laboratories Aktie

IDEXX Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046

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Frühe Investition 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in IDEXX Laboratories-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die IDEXX Laboratories-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 673,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,842 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 554,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 237,21 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 17,63 Prozent gleich.

IDEXX Laboratories war somit zuletzt am Markt 43,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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