IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Langfristige Anlage
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105,44 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 94,841 IDEXX Laboratories-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 277,12 USD, da sich der Wert eines IDEXX Laboratories-Papiers am 30.10.2026 auf 551,21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 422,77 Prozent gleich.
IDEXX Laboratories war somit zuletzt am Markt 43,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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