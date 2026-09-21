IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|IDEXX Laboratories-Investition
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEXX Laboratories-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das IDEXX Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das IDEXX Laboratories-Papier an diesem Tag 438,65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,797 IDEXX Laboratories-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 511,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 664,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,64 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte IDEXX Laboratories einen Börsenwert von 40,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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