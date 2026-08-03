IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Langfristige Performance
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag 695,67 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,437 IDEXX Laboratories-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 559,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 803,64 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,64 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories belief sich zuletzt auf 44,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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