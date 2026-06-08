NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,304 IMAX-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.06.2026 auf 38,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,74 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at