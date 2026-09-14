IMAX Aktie

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WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

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IMAX-Investment im Blick 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen IMAX-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die IMAX-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die IMAX-Aktie bei 18,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IMAX-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 539,665 IMAX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 111,17 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 11.09.2026 auf 52,09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 181,11 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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