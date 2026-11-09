IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Lukratives IMAX-Investment?
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09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem IMAX-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das IMAX-Papier bei 17,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das IMAX-Papier investiert hätte, hätte er nun 56,306 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 47,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 684,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 168,41 Prozent.
IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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