IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|IMAX-Performance im Blick
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IMAX-Papier an diesem Tag 18,20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,495 IMAX-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 187,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 87,64 Prozent gestiegen.
Der IMAX-Wert an der Börse wurde auf 1,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.
Analysen zu IMAX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!