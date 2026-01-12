NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IMAX-Papier an diesem Tag 18,20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,495 IMAX-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 187,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 87,64 Prozent gestiegen.

Der IMAX-Wert an der Börse wurde auf 1,84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at