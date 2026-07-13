IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Profitables IMAX-Investment?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden IMAX-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IMAX-Papier letztlich bei 26,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 371,333 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 210,92 USD, da sich der Wert einer IMAX-Aktie am 10.07.2026 auf 38,27 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 14 210,92 USD, was einer positiven Performance von 42,11 Prozent entspricht.
IMAX war somit zuletzt am Markt 2,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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