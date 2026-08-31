IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Frühe Investition
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das IMAX-Papier an diesem Tag 30,49 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die IMAX-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,280 IMAX-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 165,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,23 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für IMAX eine Börsenbewertung in Höhe von 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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