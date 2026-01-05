NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IMAX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,49 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hat, hat nun 645,578 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 36,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 253,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +132,54 Prozent.

IMAX war somit zuletzt am Markt 1,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at