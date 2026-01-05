IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Performance unter der Lupe
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,49 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hat, hat nun 645,578 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 36,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 253,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +132,54 Prozent.
IMAX war somit zuletzt am Markt 1,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMAX Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu IMAX Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IMAX Corp.
|30,80
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.