NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren eingefahren

Das IMAX-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 18,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 534,759 IMAX-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 545,45 USD, da sich der Wert einer IMAX-Aktie am 27.03.2026 auf 36,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,45 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von IMAX belief sich jüngst auf 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at