IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Profitable IMAX-Anlage?
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.04.2021 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IMAX-Aktie an diesem Tag bei 22,03 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,539 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IMAX-Aktie auf 40,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,16 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 182,16 USD entspricht einer Performance von +82,16 Prozent.
Insgesamt war IMAX zuletzt 2,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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