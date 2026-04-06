NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen IMAX-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 06.04.2021 wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IMAX-Aktie an diesem Tag bei 22,03 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,539 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IMAX-Aktie auf 40,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,16 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 182,16 USD entspricht einer Performance von +82,16 Prozent.

Insgesamt war IMAX zuletzt 2,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at