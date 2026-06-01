NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMAX-Aktien verdienen können.

Am 01.06.2021 wurden IMAX-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 22,27 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 449,035 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 39,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 817,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 78,18 Prozent.

IMAX war somit zuletzt am Markt 2,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at