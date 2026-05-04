NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie Anlegern gebracht.

Das IMAX-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 47,214 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.05.2026 1 723,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,38 Prozent gesteigert.

IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at