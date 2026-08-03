NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen IMAX-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das IMAX-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMAX-Aktie betrug an diesem Tag 32,60 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die IMAX-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306,748 IMAX-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 47,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 674,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,75 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at