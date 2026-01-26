NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in IMAX eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.01.2025 wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IMAX-Papier bei 23,55 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IMAX-Aktie investiert, befänden sich nun 424,628 IMAX-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der IMAX-Aktie auf 34,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 696,39 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 46,96 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte IMAX einen Börsenwert von 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at