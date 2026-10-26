IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Performance unter der Lupe
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26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 10 Jahren abgeworfen
Die IMAX-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das IMAX-Papier investiert hätte, hätte er nun 323,834 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 286,27 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 23.10.2026 auf 53,38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 72,86 Prozent.
Der IMAX-Wert an der Börse wurde auf 2,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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