NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in IMAX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

IMAX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen IMAX-Anteile an diesem Tag bei 18,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in IMAX-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,546 IMAX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 281,75 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 09.10.2026 auf 50,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 181,75 Prozent vermehrt.

IMAX war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at