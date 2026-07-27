IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Lohnende IMAX-Anlage?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit IMAX-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,347 IMAX-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 574,48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 157,45 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte IMAX einen Börsenwert von 2,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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