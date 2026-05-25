IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Lukrativer IMAX-Einstieg?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades IMAX-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der IMAX-Anteile betrug an diesem Tag 17,48 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IMAX-Aktie investiert, befänden sich nun 57,208 IMAX-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (39,12 USD), wäre die Investition nun 2 237,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 123,80 Prozent vermehrt.
IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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