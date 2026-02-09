NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 5 Jahren verdient

IMAX Aktie
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem IMAX-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das IMAX-Papier bei 17,87 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55,960 Anteilen. Die gehaltenen IMAX-Papiere wären am 06.02.2026 2 086,18 USD wert, da der Schlussstand 37,28 USD betrug. Mit einer Performance von +108,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
