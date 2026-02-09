IMAX Aktie

WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

Frühe Investition 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMAX-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem IMAX-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das IMAX-Papier bei 17,87 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 55,960 Anteilen. Die gehaltenen IMAX-Papiere wären am 06.02.2026 2 086,18 USD wert, da der Schlussstand 37,28 USD betrug. Mit einer Performance von +108,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete IMAX eine Marktkapitalisierung von 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

