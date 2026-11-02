IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|Hochrechnung
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMAX von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IMAX-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die IMAX-Anteile bei 32,49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,078 IMAX-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 155,77 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 30.10.2026 auf 50,61 USD belief. Mit einer Performance von +55,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
IMAX war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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