NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 44,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 22,452 Independent Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 75,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 695,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69,51 Prozent.
Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
