Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Independent Bank-Anlage unter der Lupe 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Independent Bank-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 16,07 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Independent Bank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,225 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 237,04 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 18.08.2026 auf 38,08 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 237,04 USD entspricht einer Performance von +137,04 Prozent.

Independent Bank wurde am Markt mit 856,49 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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