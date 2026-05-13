NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Independent Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,267 Anteile im Depot. Die gehaltenen Independent Bank-Papiere wären am 12.05.2026 2 156,17 USD wert, da der Schlussstand 33,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115,62 Prozent angezogen.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 693,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at