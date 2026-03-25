Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Profitables Independent Bank-Investment? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Independent Bank-Einstiegs gewesen.

Die Independent Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,363 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 32,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,15 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,15 Prozent.

Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 674,81 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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