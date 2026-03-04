Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Independent Bank-Investment im Blick
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.03.2016 wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 14,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,780 Independent Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 03.03.2026 239,46 USD wert, da der Schlussstand 35,32 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 139,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 731,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Independent Bank Corp Michigan
Analysen zu Independent Bank Corp Michigan
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Independent Bank Corp Michigan
|35,37
|0,14%