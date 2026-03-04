Independent Bank Aktie

Independent Bank-Investment im Blick 04.03.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 04.03.2016 wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 14,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,780 Independent Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 03.03.2026 239,46 USD wert, da der Schlussstand 35,32 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 139,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 731,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

