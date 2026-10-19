NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Independent Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,25 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 187,793 Independent Bank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (79,88 USD), wäre die Investition nun 15 000,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,01 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 3,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at