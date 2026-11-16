NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Independent Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64,05 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,561 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 84,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,88 Prozent vermehrt.

Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at