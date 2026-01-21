NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Independent Bank Aktie
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,33 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 4,286 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (33,36 USD), wäre die Investition nun 142,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,99 Prozent gesteigert.
Am Markt war Independent Bank jüngst 701,17 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
