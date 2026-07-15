NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 21,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Independent Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,416 Independent Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 35,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 701,75 USD wert. Mit einer Performance von +70,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 746,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at