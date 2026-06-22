Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Lukrative Independent Bank-Investition?
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 77,79 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Independent Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,286 Independent Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (81,05 USD), wäre das Investment nun 104,19 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,19 Prozent.
Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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