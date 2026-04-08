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Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Langfristige Investition 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Independent Bank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,56 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 350,140 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 855,74 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 07.04.2026 auf 33,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,56 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 695,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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