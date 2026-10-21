Independent Bank Aktie

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WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Frühes Investment 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Independent Bank-Aktie bei 32,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Independent Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,112 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,07 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 20.10.2026 auf 36,33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,07 Prozent.

Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 791,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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