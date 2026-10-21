Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Frühes Investment
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Independent Bank-Aktie bei 32,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Independent Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,112 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113,07 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 20.10.2026 auf 36,33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,07 Prozent.
Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 791,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Independent Bank Corp Michigan
Analysen zu Independent Bank Corp Michigan
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Independent Bank Corp Michigan
|36,64
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.