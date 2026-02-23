NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.02.2023 wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug an diesem Tag 80,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,429 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 037,29 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 20.02.2026 auf 83,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,73 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 4,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at