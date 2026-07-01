NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Independent Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 33,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 297,619 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 36,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 735,12 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 742,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at